Cantinas das escolas abertas todo o ano e com alternativas vegetais

O documento, ao qual o Jornal de Notícias teve acesso, estabelece ainda novas regras na alimentação dos estudantes.

Depois da introdução de refeições vegetarianas, as escolas terão agora de oferecer bebidas vegetais e sem lactose, em alternativa ao leite que é distribuído às crianças do Ensino Pré-Escolar e do primeiro ciclo durante os intervalos.

O despacho também alarga o regime de distribuição de fruta aos alunos que frequentam o pré-escolar.