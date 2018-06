Líder do PSD reúne-se hoje com João Lourenço e Eduardo dos Santos em Luanda

Em declarações aos jornalistas à chegada a Luanda, na quarta-feira, Rui Rio explicou que a visita a Angola envolve "dois contactos extraordinariamente relevantes", referindo-se à reunião com João Lourenço e ao encontro com José Eduardo dos Santos, no contexto das relações que o partido mantém.

"Relações que o PSD sempre manteve e quer continuar a manter com o MPLA, relações positivas. E por outro lado aquilo que eu, enquanto português e líder da oposição em Portugal, tenho todo o gosto em contribuir, justamente para continuar a cimentar essa relação de há algum tempo e cada vez melhor", afirmou.

A viagem do líder do PSD acontece depois de a Procuradoria-Geral da República ter transferido para Angola o processo judicial que envolve o ex-vice-Presidente angolano Manuel Vicente.

Rui Rio admitiu que houve morosidade na resolução do diferendo, sendo por isso um exemplo da reforma do sistema judicial português que afirma preconizar.

"A morosidade é um dos aspetos e a morosidade que houve aqui, enfim, é a morosidade que há sempre [nos tribunais portugueses] ", observou.

Sobre o Presidente angolano, que o recebe no Palácio Presidencial, na Cidade Alta, em Luanda, às 09:00, Rui Rio destacou como "altamente positiva" a política implementada por João Lourenço, de combate à corrupção.

"Qualquer país que vise o desenvolvimento tem, naturalmente, de procurar eliminar esse fenómeno, que é um fenómeno que infelizmente nós conhecemos por todo o lado. Em Portugal, como sabe, também conhecemos esse fenómeno, procuramos sempre ultrapassar, erradicar", disse.

O presidente do PSD elogiou ainda o plano do Governo de Angola para implementar as autarquias locais, a partir de 2020, destacando o balanço "muito mais positivo" com as quatro décadas da administração local em Portugal, tendo em conta a qualidade de vida das pessoas.

Rui Rio, que regressa a Lisboa na sexta-feira, está acompanhado nesta deslocação pelo presidente da Comissão de Relações Internacionais do PSD, Tiago Moreira de Sá.

Lusa