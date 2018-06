Plantados quase 18.500 hectares de eucaliptos em 2017, nem os fogos impediram novo recorde

Em 2017, ano em que se registaram no nosso país incêndios que causaram mais de 100 mortes, 86% dos hectares de arborização e rearborização em Portugal foram de eucalipto, espécie que muitos especialistas consideram uma das principais causas para o aumento dos fogos florestais.

Depois do eucalipto, surge o pinheiro manso, com apenas 3,9% (825 hectares) e depois os sobreiros, com 1,9% (402 hectares). Segundo o relatório do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF), ao todo entre 2014 e 2017, 69% das arborizações e rearborizações foram feitas com eucaliptos, num total de 61 mil hectares.

O alerta da Quercus e da Acréscimo

No início de novembro de 2017, a Quercus e a Acréscimo, uma associação dedicada ao investimento florestal sustentável, alertavam para o facto da área florestal ocupada por eucaliptos registar um aumento "próximo da superfície da cidade de Lisboa", entre outubro de 2013 e junho passado.

De acordo com os dados analisados na altura pelas duas associações, com base em informação do ICNF, a área ocupada por eucaliptos tinha crescido 7.652 hectares.

"Estamos a plantar fósforos"

Já este mês, Miguel Sousa Tavares, alertava para o flagelo da situação. O comentador da SIC considerou que o país está mais preparado para combater os incêndios do que alguma vez esteve, mas sublinhou que foram plantados "mais de 2500 hectares de eucaliptos" desde Pedrógão. Sousa Tavares defendeu que enquanto isso acontecer, Portugal vai continuar a arder.

O Parlamento aprovou uma lei em agosto de 2017, depois dos fogos de Pedrógão Grande, que proibia, a partir de janeiro de 2018, as novas plantações de eucaliptos em áreas onde estes não existiam.