167 queixas por dia contra os transportes públicos

Em média, registaram-se 167 queixas por dia, em 2017. As reclamações prenderam-se, sobretudo, com a prestação dos transportes ferroviários e rodoviários, os mais utilizados pelos utentes, e que por ano chegam a movimentar mais de 7 milhões de passageiros.

A CP está no topo da tabela das reclamações com cerca de 66 queixas por dia e 24 mil, durante o ano inteiro. Imediatamente abaixo deste patamar estão o Metro de Lisboa, que motivou 6 mil queixas, e a Carris, perto de 5.500.

No norte, a STCP foi alvo de mais de 3 mil reclamações e a Metro do Porto recebeu mais de mil.

Conclui-se assim que a contestação dos utentes aumentou em quase 39% de 2016 para 2017. Ao todo, foram registadas 61.319 queixas.

Os dados agora divulgados revelam ainda que 43 mil foram apresentadas diretamente aos diferentes operadores e só 18 mil chegaram à Autoridade da Mobilidade e dos Transportes.

O relatório também faz referência às 106 reclamações contra os operadores de transporte em veículos ligeiros, táxis e plataformas eletrónicas de serviços de transporte.

Quanto aos restantes, sublinha-se que a supressão de carreiras, o incumprimento de horários, as multas, o preço dos bilhetes, as dificuldades em adquirir e validar os títulos de transporte por causa do mau funcionamento das máquinas e o deficiente atendimento são as principais objecções do passageiros.