Assinado acordo para construção do novo hospital do Seixal

Segundo o documento assinado pelo ministro da Saúde e pelo presidente da Câmara, o hospital estará concluído em 2021. Terá uma urgência básica aberta 24 horas, com meios complementares de diagnóstico e imagiologia, como TAC e ressonância magnética.

O hospital terá ainda uma unidade de cirurgia de ambulatório e consultas de diversas especialidades.

Vai atender as populações do Seixal, Sesimbra e Almada e funcionará em colaboração com o hospital Garcia de Orta.

A luta pelo hospital de Seixal já dura há vários anos.