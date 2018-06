Professores chamados a referendo sobre tempo de serviço

No inquérito, os docentes deverão responder se exigem a recuperação integral do tempo congelado, ou seja, os nove anos, quatro meses e dois dias do seu percurso profissional e sobre as formas de luta que consideram adequadas.

O inquérito vai ser enviado por e-mail, a partir de hoje e até domingo.

Os professores não sindicalizados podem responder na segunda e terça-feira nas escolas.

100 mil docentes deverão responder ao referendo cujos resultados serão conhecidos na próxima quinta-feira, dia 5 de julho.