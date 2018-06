Sampaio diz que Vitorino "é o homem certo no momento certo"

© STR New / Reuters

"A sua eleição é, antes de mais, uma vitória pessoal que repousa no seu mérito próprio", referiu Jorge Sampaio, em nota escrita enviada à agência Lusa, acrescentando que a eleição de António Vitorino, consagrado diretor-geral na quarta ronda da votação da assembleia-geral da OIM, "é também um grande triunfo da diplomacia portuguesa".

Jorge Sampaio declarou que "uma vez mais" a diplomacia portuguesa "soube conduzir com sucesso esta candidatura, demonstrando a capacidade de influência e peso de Portugal como ator internacional".

O responsável da Plataforma de Apoio Global a Estudantes Sírios sublinhou a oportunidade da eleição de António Vitorino, para suceder ao norte-americano William Lacy Swing, num mandato de cinco anos como diretor-geral da OIM.

"Numa altura em que as migrações se tornaram num dos temas mais fraturantes da atualidade, encerrando uma grande variedade de dimensões e que suscitam questões muito complexas, saber que António Vitorino ficará ao leme da OIM é motivo de algum otimismo e esperança", considerou o Presidente da República Portuguesa, de março de 1996 a março de 2006.

A assembleia-geral da OIM, com 169 estados-membros elegeu hoje António Vitorino como diretor-geral do organismo, que integra a estrutura multilateral da ONU desde 2016.A candidatura de António Vitorino foi formalizada pelo Governo português, em dezembro do ano passado.

Lusa