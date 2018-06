Conselho Estratégico Nacional do PSD reúne-se hoje pela segunda vez em Coimbra

Com a composição anunciada há cerca de dois meses e meio -- em 12 de abril - o CEN já produziu dois documentos, "Uma política para a infância" e "Reformar a União Económica e Monetária", e deverá apresentar o próximo, de diagnóstico na área da justiça, até final de julho.Na reunião de hoje, com início marcado para as 10:30, num hotel em Coimbra, será feito um balanço do funcionamento deste órgão, bem como das estruturas distritais já criadas.

O CEN, que funciona também com um órgão de aconselhamento da direção, é presidido por David Justino -- que é também vice-presidente do PSD - e está dividido em 16 secções temáticas nacionais (que poderão ser replicadas à escala distrital ou interdistrital), cada uma com um coordenador e um porta-voz.

Rui Rio já recusou, contudo, que este Conselho seja um governo-sombra do PSD, defendendo que o que se pretende é ter "um novo espaço de militância do partido em Portugal".

Arlindo Cunha, Silva Peneda, Luís Filipe Pereira, Ângelo Correia, David Justino e Maria da Graça Carvalho são os ex-ministros que integram este órgão como coordenadores.Do grupo parlamentar, apenas dois deputados pertencem à cúpula nacional do Conselho Estratégico, Ricardo Baptista Leite e Cristóvão Norte, como porta-vozes.

Há uma semana, foi conhecida a primeira 'baixa' do CEN, com a demissão do deputado José Matos Correia como coordenador da área da Segurança Interna e Proteção Civil.Matos Correia justificou a demissão com razões de natureza pessoal e profissional e foi substituído pelo ex-secretário de Estado Adjunto do ministro da Administração Interna no Governo PSD/CDS-PP liderado por Durão Barroso (entre 2002 e 2004).

