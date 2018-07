Incêndio dominado em Sta Maria da Feira, danos em pelo menos 3 restaurantes e bares

"Os estabelecimentos afetados são o bar Escadas para o Céu e os restaurantes Salviano e Toni", declarou fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro de Aveiro (CDOS).



"O fogo também afetou uma habitação, mas ainda estamos a apurar se alguém vivia lá", informou o comandante dos Bombeiros Voluntários da Feira, Jorge Coelho.



As autoridades foram alertadas para o incêndio por volta das 13:35, quando o fogo foi detetado junto ao Largo do Rossio, no centro da cidade.



Nessa zona em concreto, todos os prédios têm o rés-do-chão afeto a comércio e os andares superiores são parcialmente reservados para habitação, mas, segundo o CDOS, "não há vítimas a registar".



Já em fase de rescaldo, o fogo foi combatido por 68 bombeiros e 21 viaturas de sete corporações de voluntários: Feira, Arrifana, Lourosa, São João da Madeira, Ovar, Esmoriz e Espinho.

Lusa