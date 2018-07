O tempo para hoje

REGIÕES NORTE E CENTRO:

Céu geralmente muito nublado, diminuindo de nebulosidade a partir do final da tarde nas regiões do interior.

Períodos de chuva ou aguaceiros, diminuindo de intensidade e frequência a partir do final da tarde.

Vento fraco a moderado (até 30 km/h) do quadrante sul, soprando temporariamente forte (até 40 km/h) nas terras altas, tornando-se do quadrante oeste a partir da tarde. Neblina ou nevoeiro matinal em alguns locais.



REGIÃO SUL:

Céu geralmente muito nublado, tornando-se gradualmente pouco nublado a partir do meio da tarde.

Períodos de chuva ou aguaceiros em geral fracos, até meio da tarde.

Vento fraco a moderado (até 25 km/h) do quadrante oeste.

Neblina ou nevoeiro matinal em alguns locais.