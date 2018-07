Segundo o ministério da Educação, milhares de alunos do 9º, 11º e 12º ainda não têm notas e vão a exame nacional.

No ensino secundário matricularam-se nos exames mais de 159 mil alunos. Cerca de um quarto já prestou provas sem saber a nota à disciplina.

O Governo diz que, no caso do 12º ano, a situação pode colocar em causa a candidatura ao ensino superior. Consequências do braço de ferro entre professores e Governo, devido às negociações para a recuperação do tempo de serviço congelado.