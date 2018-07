O tempo para hoje

De acordo com o IPMA, estão previstos períodos de céu muito nublado, apresentando-se muito nublado no

litoral das regiões Norte e Centro até final da manhã, tornando-se gradualmente pouco nublado ou limpo na região Sul a partir do final da manhã. Períodos de chuva fraca, nas regiões Norte e Centro, em especial no litoral e até final da manhã. Vento em geral fraco do quadrante oeste, soprando temporariamente moderado (até 30 km/h) no litoral sul do Algarve, durante a tarde, e nas terras altas. Neblina ou nevoeiro matinal em alguns locais. Pequena descida da temperatura mínima. Pequena subida da temperatura máxima nas regiões do interior.