Sinistralidade rodoviária subiu nos primeiros seis meses do ano

De acordo com o último balanço da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR), entre 1 de janeiro e 30 de junho deste ano registaram-se mais 2.403 acidentes do que no período homólogo.

Quanto às vítimas mortais, no primeiro semestre do ano registaram-se 220 mortos, menos 15 relativamente ao mesmo período do ano passado (235).

O número de feridos graves baixou no período homólogo para 862 (menos 141) e os feridos ligeiros caíram para 18.734 (menos 97).

O balanço da ANSR, que reúne dados da GNR e PSP, indica ainda que só na última semana do mês de junho (entre os dias 22 e 30), morreram nas estradas nove pessoas e 42 ficaram feridas com gravidade em acidentes.

O distrito com mais acidentes foi o de Lisboa (12.958), seguido do Porto (11.804), Braga (5.504), Aveiro (5.392) e Setúbal (5.042).

Quanto ao número de mortos, Setúbal foi o distrito com mais vítimas mortais (33), seguido de Lisboa (25), Porto (23), Leiria (18), Faro (16) e Aveiro, Braga e Viseu (13).

Nos feridos graves, o distrito que maior valor apresenta nos primeiros seis meses do ano é o de Lisboa (109), seguido de Santarém (98), Faro (86) e Porto (80).

No espaço de um ano (entre 1 de julho de 2017 e 30 de junho de 2018) o número de mortos nas estradas subiu para 495 (mais oito), enquanto o de feridos graves baixou para 2.057 (menos 122).

Os dados da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária dizem respeito aos mortos cujo óbito foi declarado no local do acidente ou a caminho do hospital.

Lusa