Marcelo vai receber ministro das Relações Exteriores de Angola

Esta notícia foi avançada pelo jornal angolano Vanguarda.

Fonte da Presidência da República adiantou à agência Lusa que o encontro com o ministro angolano está marcado para as 14:30 de segunda-feira e que na quarta-feira, às 15:30, Marcelo Rebelo de Sousa receberá em Belém o novo embaixador de Angola em Lisboa, Carlos Alberto Fonseca.

O ministro dos Negócios Estrangeiros declarou na segunda-feira que o seu homólogo angolano, Manuel Augusto, estaria em Lisboa no início da próxima semana e que estava prevista "uma reunião de trabalho" para preparar a visita do primeiro-ministro, António Costa, a Angola, "entre outros temas".

Augusto Santos Silva disse também à Lusa que o novo embaixador angolano em Lisboa, Carlos Alberto Fonseca, iria apresentar credenciais "muito brevemente", de forma a estar "na plenitude das suas funções quando se der a visita do primeiro-ministro a Luanda".

No final de junho, fonte do Ministério das Relações Exteriores angolano indicou à Lusa que a visita de António Costa a Angola estava a ser programada para o período entre agosto e setembro.

A mesma fonte acrescentou que o agendamento da visita do chefe do Governo português estava apenas dependente de questões de agenda de ambas as partes.

No início deste mês, o ministro das Relações Exteriores de Angola, Manuel Augusto, afirmou, em Bruxelas, que estava a trabalhar diretamente com o seu homólogo português, Augusto Santos Silva, para que o programa da deslocação de António Costa a Angola estivesse "à altura dessa visita".

Na altura, o chefe da diplomacia angolana comentou que a visita do primeiro-ministro português a Luanda "já poderia ter tido lugar antes" se não fosse o processo judicial em Portugal envolvendo ex-vice-Presidente angolano, Manuel Vicente - entretanto transferido para a justiça angolana.



Lusa