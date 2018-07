No inquérito, os docentes responderam se exigem a recuperação integral do tempo congelado - ou seja - os 9 anos, 4 meses e dois dias e sobre as formas de luta que consideram adequadas.

Cerca de 100 mil professores terão respondido ao inquérito relativo à recuperação integral do tempo de serviço e às formas de luta que consideram adequadas.

Os resultados totais do referendo convocado pelos sindicatos são conhecidos ao meio dia numa conferência de imprensa.