Saiba quais são os medicamentos contra a hipertensão retirados do mercado

O alerta é para quem toma medicamentos para a hipertensão. O que está em causa são lotes de fármacos com a substância ativa valsartan, usada no tratamento da tensão arterial elevada, porque foi encontrada uma impureza nessa substância.

A Autoridade Nacional do Medicamento mandou retirar esses lotes do mercado. Mas atenção: a impureza apenas foi detetada nos fármacos cuja substância ativa valsartan foi fabricada por uma empresa na China.

É o caso do Valzartan Farmoz e do Valzartan Zentiva, por exemplo. No site do Infarmed é possível consultar a lista de todos os lotes afetados.

"É possivel ver na embalagem do medicamento. Se tiver alguma dúvida, pode vir a farmácia que ajudamos", sugere a farmacêutica Marta Pinto.

Há medicamentos com a mesma substância ativa a que não estão incluídos na lista elaborada pelas autoridades e, por isso, vão manter-se no mercado. Continuam também disponíveis medicamentos com as mesmas indicações terapêuticas e que são uma alternativa.

O Infarmed reforça: os doentes que estejam a utilizar os medicamentos afetados devem contactar o médico ou farmacêutico para prescrição de uma embalagem de outro lote ou de um outro medicamento