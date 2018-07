Colisão na A2 em Palmela faz um morto e um ferido ligeiro

A mesma fonte indicou à agência Lusa que o óbito do homem, de 37 anos, condutor e único ocupante do motociclo, foi declarado no local pelo médico da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) de Setúbal.

Segundo fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Setúbal, o ferido ligeiro foi transportado para o hospital de São Bernardo, em Setúbal.

O acidente, de acordo com a GNR, ocorreu na autoestrada 2 (A2), no sentido norte-sul, perto das portagens de Coina, e cerca das 18:30 o trânsito estava condicionado naquele sentido, a partir das portagens.

De acordo com o CDOS, o alerta foi dado às 16:42, tendo sido mobilizados para o local operacionais e veículos dos Bombeiros Voluntários de Palmela, uma VMER de Setúbal e elementos da Brisa, além da GNR.

Lusa