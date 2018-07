PJ deteve oito suspeitos de roubos a carrinhas de valores na região norte

Em comunicado, a PJ acrescenta que os detidos consumavam os crimes com recurso a armas de fogo e obtiveram "vantagens patrimoniais muito elevadas".

Diz ainda que "parte significativa" dos veículos roubados ou furtados foi desviada para oficinas, com vista ao seu desmantelamento total ou parcial, enquanto outras foram "deslocadas para Espanha para serem comercializadas.

Segundo a PJ, aquela "estrutura criminosa" estava operacional desde 2016 e tinha âmbito transnacional, tendo um dos seus membros sido detido na execução de mandado de detenção europeu.

"As diligências de detenção foram complementadas com 10 buscas domiciliárias e 6 não domiciliárias, no decurso das quais foi apreendida matéria probatória com relevância para os factos em investigação", lê-se ainda no comunicado.