40 detidos em megaoperação da PJ contra grupo motard

Última hora às 9:45

No terreno estão mais de 400 inspetores, espalhados por todo o país.

Em causa estão suspeitas de associação criminosa, tentativas de homicídio e ofensas graves à integridade física, tráfico de armas e droga.

O processo está relacionado com as agressões entre grupos motards rivais num restaurante do Prior Velho, nos arredores de Lisboa, em março deste ano.

A investigação envolve também movimentos de extrema-direita.

A operação do Departamento Central de Investigação Criminal está a ser coordenada pela Unidade Nacional Contra o Terrorismo da PJ e decorre em cidades como o Porto, Aveiro, Lisboa, Almada, Setúbal e Faro. Estão a ser realizadas buscas domiciliárias e nas sedes do grupo, de norte a sul do país.