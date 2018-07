Sindicatos dos professores e Ministério da Educação voltam a reunir-se hoje para negociações

Na carta aberta, os sindicatos mostravam "total disponibilidade" para reabrir as negociações para a recuperação do tempo de serviço.

Os professores reclamam a contagem do tempo de serviço, no âmbito do descongelamento das carreiras da administração pública.

Ambas as partes tinham manifestado a disponibilidade para voltar a negociar, chegando agora a convocatória necessária para retomar o processo.

No fim do encontro, os sindicatos de professores vão tomar uma decisão sobre a continuação da greve.

A Federação Nacional dos Professores (Fenprof) desafiou os docentes a concentrarem-se em frente do Ministério da Educação durante a reunião de hoje.