O número dois do Governo defende que futuros acordos com os partidos à esquerda do PS devem ser mais abrangentes e incluir a política externa e europeia. Já António Costa acredita que "o que corre bem não deve ser perturbado nem interrompido."

Declarações que acontecem poucas horas antes do debate do Estado da Nação no Parlamento e numa altura em que BE, PCP e PEV pressionam o Governo em matéria de legislação laboral, educação e saúde.