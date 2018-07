400 médicos aposentados autorizados a trabalharem no SNS

Em janeiro deste ano, o relatório social do Ministério da Saúde de 2016 mostrou que foi esse ano que teve maior número de profissionais no setor público de saúde desde 2010, ano a partir do qual houve um decréscimo de trabalhadores do setor que só foi invertido a partir de 2015.

Os médicos aposentados no ativo foram crescendo sempre de 2010 a 2016, ano em que atingiram o valor mais elevado, com 301 profissionais em aposentação, mas que quiseram permanecer a trabalhar no SNS.

O número estabelecido no despacho "abrange os médicos atualmente em funções, assim como a renovação e celebração de novos contratos".

Lusa