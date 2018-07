Conselho de Ministros extraordinário hoje em Pampilhosa da Serra

A escolha deste concelho do interior do país é simbólica, já que o Governo pretende aprovar um conjunto de diplomas sobre a coesão territorial e o ordenamento.

O Ministério da Administração Interna, as viaturas de combate a incêndios florestais, entre ligeiros e pesados, representam um investimento de 7,5 milhões de euros no âmbito do Fundo de Solidariedade e do Programa Operacional Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos.

Fonte oficial do Governo adiantou à agência Lusa que também os ministros chegaram à Pampilhosa da Serra na sexta-feira, pela hora de jantar e pernoitaram neste município.

Os trabalhos do Conselho de Ministros deverão prolongar-se até ao início da tarde, altura em que estão previstas declarações à comunicação social para a apresentação do conjunto de diplomas que deverá ser aprovado sobre ordenamento e coesão territorial.