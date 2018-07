Homem morre após embarcação de pesca se ter voltado na praia do Meco

"Os dois elementos encontravam-se a pescar, tendo sido surpreendidos após a embarcação ter entrado inadvertidamente na zona da rebentação, acabando por se voltar e ficar totalmente destruída", refere a AMN em comunicado.

O acidente ocorreu hoje cerca das 19:45, na zona da praia do Meco, com as duas vítimas a serem recuperadas com a ajuda de populares que se encontravam no local.

"Uma das vítimas, um idoso com cerca de 80 anos, acabou por falecer. A outra vítima foi levada para a praia e encontra-se estável", acrescenta.

No local da ocorrência estão elementos do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), dos Bombeiros Voluntários de Sesimbra e o piquete da Polícia Marítima, estando o capitão do Porto de Setúbal a coordenar a ação.

Lusa