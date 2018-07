Ana Jorge destaca respeito e honestidade de João Semedo

"O João Semedo sempre foi uma pessoa respeitadora do outro, dedicado a causas, sempre com muita honestidade, verdade e aprofundando sempre os conhecimentos com respeito pela posição de cada um", afirmou Ana Jorge, em declarações à agência Lusa.

O ex-coordenador do Bloco de Esquerda (BE) morreu hoje, depois de uma luta de anos contra o cancro.

Ana Jorge destacou ainda que João Semedo, "mesmo nas questões políticas, tinha sempre uma grande capacidade de diálogo".

"Mesmo na causa da morte assistida e na possibilidade de cada um decidir o seu fim de vida, deu um grande contributo para o conhecimento e para a discussão, colocando o assunto na ordem do dia, sempre de forma muito profissional e humana, afirmou.

João Semedo teve uma vida dedicada à atividade política nacional e internacional, às artes e à medicina, tendo mesmo sido um dos autores da nova proposta de Lei de Bases da Saúde.

Lusa