Criança de sete anos fica presa em filtro de piscina privada em Setúbal

Segundo o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Setúbal, os bombeiros receberam o pedido de socorro às 13:43 para um menino de sete anos, de nacionalidade belga, que estaria preso no interior da piscina.

De acordo com o comandante dos Bombeiros Voluntários de Setúbal, Palhas Lourenço, a criança, que estava presa por um braço no ralo de aspiração da piscina, foi resgatada às 14:06 por dois elementos dos bombeiros depois de se ter procedido ao arrombamento das instalações do sistema de bombagem.

A criança, que terá estado submersa mais de 20 minutos, foi alvo de várias manobras de suporte de vida e tinha sinais vitais quando chegou a equipa de emergência médica, que a encaminhou para o Hospital de Dona Estefânia, em Lisboa.

De acordo com o CDOS, para o local foram mobilizados os Bombeiros Voluntários e Sapadores de Setúbal, GNR e INEM, com um total de 15 operacionais apoiados por seis viaturas.



Lusa