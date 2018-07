Fernando Rosas recorda João Semedo como político que travou batalhas até ao fim

O ex-coordenador do Bloco de Esquerda João Semedo morreu hoje, aos 67 anos, depois de anos de uma batalha contra o cancro.

"Foi um homem livre, tranquilo, determinado e que travou batalhas até ao fim" disse o historiador Fernando Rosas.

Fernando Rosas, historiador, fundador e ex-deputado do Bloco de Esquerda recorda que João Semedo, "consciente da sua situação de saúde manteve-se sempre empenhado nas questões políticas em que acreditava" recordando que esteve envolvido no processo da despenalização da eutanásia que - "não passou no Parlamento, mas há de passar um dia" e também na defesa do Sistema Nacional de Saúde (SNS) "juntamente com António Arnaut (PS) que faleceu recentemente."

"João Semedo nunca desistiu de lutar. Foi militante e dirigente do Partido Comunista Português, mesmo antes do 25 de Abril, e dirigente do Bloco de Esquerda até à morte", acrescentou Fernando Rosas.

Lusa