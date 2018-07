Silêncio de Pinho à chegada ao DCIAP

O antigo ministro da Economia Manuel Pinho vai ser hoje interrogado no DCIAP e prestará também esclarecimentos ao Parlamento sobre medidas tomadas no Governo de José Sócrates.

Além das medidas tomadas na área da energia que tutelava enquanto ministro da Economia do Governo de José Sócrates, Manuel Pinho deverá ser também inquirido pelos deputados da Comissão de Economia, Inovação e Obras Públicas sobre as suspeitas de ter recebido de uma empresa do Grupo Espírito Santo (GES), entre 2006 e 2012, cerca de um milhão de euros.