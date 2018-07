Velório de João Semedo na Cooperativa Árvore, no Porto

O velório está marcado para as 17:00, na Cooperativa Árvore, no Porto. O funeral decorre amanhã.

João Semedo morreu hoje, aos 67 anos, depois de anos de uma batalha contra o cancro.

Para lá de décadas de intervenção política, a atividade cívica de João Semedo foi multifacetada e incluiu, entre muitas outras, a participação nas campanhas de alfabetização pós-25 de Abril, a intervenção na Cooperativa Árvore, na direção do FITEI, na Universidade Popular e na fundação do Sindicato dos Médicos do Norte.

A coordenadora do BE, Catarina Martins, fará declarações à imprensa sobre a morte de João Semedo hoje à tarde, na Cooperativa Árvore.

Com Lusa