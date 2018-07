Arguidos em liberdade do caso Hells Angels proibidos de sair do concelho de residência

Do total de 58 arguidos, 39 ficam em prisão preventiva, embora três possam passar a prisão domiciliária se forem verificadas as condições necessárias.

Segundo o comunicado, hoje divulgado, estes arguidos estão "fortemente indiciados" de associação criminosa, homicídio qualificado na forma tentada, roubo, ofensivas à integridade física graves, ofensas à integridade física qualificadas, posse e tráfico de armas proibidas e tráfico de droga.

"Foi considerado existir, em concreto, perturbação do decurso do inquérito, perigo de fuga e forte perigo de continuação da atividade criminosa", refere o comunicado do TIC.Além da proibição de saírem dos concelhos das respetivas residências, os arguidos em liberdade têm de se apresentar periodicamente às autoridades e estão impedidos de contactar com os coarguidos, à exceção dos casos em que são irmãos ou pai e filho.

Estes arguidos não podem igualmente frequentar espaços dos Hells Angels, participar em concentrações e eventos de 'motards', como o que se inicia na quinta-feira em Faro, e ainda exercer atividades de segurança privada.Um 59.º arguido encontra-se detido na Alemanha.

Nas suas alegações, o Ministério Público tinha pedido a aplicação de prisão preventiva para 54 arguidos e apresentações diárias às autoridades para os restantes.

A investigação do caso dos Hells Angels foi elaborada pelo Departamento Central de Investigação e Ação Penal e pela Unidade Nacional de Contraterrorismo da Polícia Judiciária e os mandados de busca e de detenção foram executados há uma semana.

Depois de os 58 arguidos terem sido identificados na noite de quinta-feira e durante a madrugada de sexta-feira, os interrogatórios demoraram três dias, tendo terminado no domingo no TIC. A proposta de medidas de coação do Ministério Público e as alegações da defesa decorreram na segunda e na terça-feira.

