CDS-PP lança pré-campanha a 10 meses das eleições europeias

"Não queremos transformar a audição às pessoas num simulacro pré-eleitoral, queremos realmente ouvir as pessoas, saber o que pensam, o que podemos aproveitar da sua sensibilidade em relação ao futuro da Europa. Isso implica que tudo possa ser tratado com alguma antecedência, já estamos a menos de um ano das eleições europeias e isso não é possível a três meses das eleições", disse à Lusa Nuno Melo.

O primeiro outdoor do CDS-PP é simbolicamente 'inaugurado' em Matosinhos, ao mesmo tempo que se inicia o contacto com a população, com a distribuição de um panfleto com dez ideias centristas para a Europa e um apelo a que os cidadãos contribuam com ideias e propostas.

No folheto, com o rosto e a assinatura de Nuno Melo, os centristas dirigem-se aos eleitores e perguntam: "Quais as principais preocupações em relação ao futuro da Europa?" e "Que mudanças julga importantes para a construção de um projeto europeu mais eficiente e próximo dos cidadãos?".

As respostas podem ser enviadas por correio eletrónico ou pelas redes sociais, num processo de auscultação semelhante ao que a presidente do partido, Assunção Cristas, utilizou nas autárquicas de Lisboa e, atualmente, com o 'Ouvir Portugal', de construção do programa eleitoral para as legislativas.

O folheto contém também "10 ideias-chave" sobre o CDS-PP e o projeto europeu e uma "nota programática, porque é "distintiva dos outros partidos", declarou Nuno Melo.

A recusa do federalismo, o reforço das políticas de coesão e "maior justiça" na distribuição da Política Agrícola Comum (PAC), rejeitando impostos europeus, "melhores regras de sustentabilidade da zona euro e a concretização da união bancária", um mecanismo europeu de proteção civil eficaz e medidas contra a seca e a desertificação, são algumas dessas ideias.

Em matéria de migrações, o CDS-PP afirma: "Acreditamos que o espaço europeu pode ser um destino de acolhimento para outros povos, mas exigimos respeito pelas nossas leis, valores e costumes. A segurança dos cidadãos é uma prioridade".

A ligação da Península Ibérica às redes energéticas europeias, o mar e a 'economia azul' como desígnios nacionais, a criação do mercado único digital e políticas europeias de estímulo ao crescimento demográfico, são as outras ideias abordadas.

O CDS-PP foi o primeiro partido a anunciar os candidatos às eleições europeias, em março, no Congresso de Lamego, com o ex-ministro da Segurança Social Pedro Mota Soares, a professora universitária Raquel Vaz Pinto, e o especialista em Direito do Mar Vasco Weinberg a juntarem-se a Nuno Melo, o cabeça de lista.

Assunção Cristas fixou como objetivo das europeias a eleição de dois deputados."Nas eleições europeias trabalharemos todos intensamente com o Nuno Melo para que consiga dobrar o resultado, afirmando um projeto profundamente europeísta no respeito pela diversidade dos Estados Membros, que fazem a riqueza e a singularidade da Europa", disse a líder do CDS-PP no Congresso.

A eleições europeias realizam-se em Portugal em 26 de maio de 2019.

Lusa