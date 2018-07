Criança diagnosticada com meningite meningocócica em Guimarães

Em comunicado, a Administração Regional de Saúde do Norte (ARS-Norte) explica que a meningite meningocócica é uma "doença bacteriana transmitida pessoa a pessoa por gotículas de saliva, como por exemplo quando se tosse, espirra, dá beijos ou existe grande proximidade física", sendo que "a bactéria causadora da doença, dada a sua fragilidade, não sobrevive fora do organismo humano".

A criança em causa estuda numa escola na freguesia de Ronfe.

Segundo garante o texto, "a Autoridade de Saúde do Agrupamento de Centros de Saúde Alto Ave, em colaboração com o Departamento de Saúde Pública do Norte da Administração Regional de Saúde do Norte, I.P., está a acompanhar a situação e a tomar as medidas preventivas necessárias, nomeadamente a quimioprofilaxia com antibiótico dos contactos íntimos identificados, de acordo com as normas técnicas da Direção-Geral de Saúde, com vista a prevenir a transmissão da doença".

No entanto, salienta a ARS-Norte, "por uma questão de precaução, sugere-se que as pessoas que tenham estado em contacto com o doente estejam atentas ao aparecimento de sinais".

Os sinais e sintomas daquela doença são febre, dores e vómitos, nos dez dias seguintes ao último contacto com o doente.

Lusa