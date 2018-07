Ambientalistas pedem remoção de barragens obsoletas

Segundo o estudo, à medida que as barragens são removidas, os peixes regressam aos rios, bem com aves que comem os peixes e os pescadores e observadores de aves, por exemplo.

O trabalho "Remoção de barragens: Uma solução viável para o futuro dos nossos rios europeus", publicado pela Dam Removal Europe (DRE), que junta cinco organizações internacionais, entre as quais a ambientalista WWF, salienta que a densidade de barragens, açudes e barreiras na Europa é muito maior do que se suspeitava.

Como resultado, "espécies migratórias como o salmão, enguia, esturjão, entre outros, encontram obstáculos que impedem ou atrasam a sua passagem a cada quilómetro", aponta o trabalho divulgado em Portugal pela Associação Natureza Portugal (ANP)/WWF.

O ministro do Ambiente, João Matos Fernandes, anunciou a intenção de, até final de 2019, remover oito infraestruturas hidráulicas de 10 identificadas.

Entre estas, três foram já removidas no Guadiana e duas estão identificadas no Douro, mas "o Governo mantém-se em silêncio sobre os métodos que estão a ser usados para a remoção e as datas em que isto acontecerá", aponta a ANP/WWF.

Para aquela organização, "é essencial" que o Estado português assuma objetivos de remoção de barragens e barreiras obsoletas e de renaturalização dos rios em todas as bacias hidrográficas, conclua rapidamente o estudo sobre impactos cumulativos das grandes barragens, nomeadamente na bacia do Douro, e legisle um estatuto específico de proteção para os troços com maior potencial de conservação, como já acontece em Espanha.

"Os rios representam vida na natureza, e interrompê-los tem um preço alto. Por toda a Europa, os rios estão em péssimo estado e as barragens são algumas das maiores culpadas", defende a diretora executiva da ANP/WWF, Ângela Morgado, citada numa informação divulgada.

Na Europa, "temos milhares de barragens antigas e obsoletas que provavelmente foram construídas com boas intenções. Mas, hoje, sabemos que isso foi um erro. E pedimos aos nossos governos que assumam seus erros, removam essas barragens e, ao fazerem isso, se mantenham fiéis ao espírito da diretiva-quadro da água, trazendo a vida de volta aos nossos rios", acrescenta.

A organização de conservação da natureza recorda que somente 40% das massas de água da Europa apresentam boas condições e que antes apenas as barreiras com tamanho superior a 10 metros eram contabilizadas, mas estas representavam menos de 3% de todas as barreiras fluviais.

O relatório agora divulgado estima que em França, Espanha, Polónia e Reino Unido existam cerca de 30 mil barreiras, entre as quais se destacam pequenas represas agora obsoletas.

Nas conclusões do estudo, é pedido aos governos que comecem a remover as barragens redundantes, o que vai contribuir para que a vida volte aos sistemas fluviais e proporcionar "novas oportunidades para as economias locais".

À medida que os peixes regressam aos rios, também voltam as aves que comem aqueles peixes e várias outras espécies dependentes dos sistemas hídricos, assim como os pescadores e os observadores de aves, por exemplo.

