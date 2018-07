Costa diz que prioridade da Marinha é desenvolver programa de navios de patrulha oceânica

António Costa participou hoje na cerimónia de batismo do novo navio. O Sines foi construído nos estaleiros de Viana do Castelo e custou cerca de 60 milhões de euros.



A capitão-tenente Mónica Martins será a comandante do navio, que tem uma guarnição de 44 elementos. A mulher do primeiro-ministro, Fernanda Tadeu, é a madrinha da embarcação.