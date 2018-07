Concentração de Motos de Faro reuniu 20 mil pessoas sem incidentes

Em comunicado, a Câmara de Faro elogiou o trabalho das autoridades envolvidas, "que souberam estar à altura das circunstâncias, montando um dispositivo de segurança que foi eficiente e ajustado na sua implementação".

A edição deste ano da Concentração de Motos de Faro decorreu numa altura em que as autoridades receavam confrontos entre grupos rivais no recinto após a detenção de mais de 50 pessoas ligadas ao grupo "Hells Angels".

"Ao contrário do que se chegou a temer, não se registaram alterações significativas da ordem pública, o que demonstra bem, uma vez mais, o caráter pacífico e até familiar desta que é considerada uma das maiores concentrações motards de todo o Mundo", lê-se no comunicado divulgado pela autarquia.

Além de um total de 1.000 voluntários, o evento envolveu elementos de autoridades policiais, dos bombeiros, do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), da Cruz Vermelha e outros, que implementaram o plano de segurança elaborado com o apoio da autarquia.

A organização da Concentração de Motos de Faro manteve a segurança habitual no recinto, instalado em Vale das Almas, junto ao aeroporto de Faro, embora o dispositivo policial nas áreas envolventes tenha sido reforçado face a anos anteriores.

A Polícia Judiciária deteve há duas semanas 59 elementos do grupo de motociclistas Hells Angels (58 em Portugal e um na Alemanha), por indícios de tentativa de homicídio, roubo, ofensa à integridade física e associação criminosa.

Três dos 59 arguidos no processo passaram de prisão preventiva para prisão domiciliária com pulseira eletrónica, este domingo, mas há ainda outras 36 pessoas que estão com a medida de coação mais pesada.

Do grupo detido, 19 estão em liberdade, mas obrigados a apresentaram-se às autoridades com regularidade.

Lusa