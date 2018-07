Costa no NY Times: "Não passámos do lado escuro para o lado luminoso da Lua. Ainda há muito por fazer"

Não é a primeira vez que o New York Times tem interesse no país. "Portugal atreveu-se a desafiar a austeridade" é o título do artigo de fundo em que o jornal norte-americano traça o retrato do caminho trilhado pelo atual governo e os resultados económicos alcançados.

O jornal escreve que em tempo de grande incerteza na Europa o país que foi obrigado a um "humilhante" processo de resgate, optou por desafiar os críticos e virar a página. Uma visão corroborada por António Costa:



"O que aconteceu em Portugal mostra que demasiada austeridade aumenta a recessão e cria um ciclo vicioso"

O primeiro-ministro diz que o plano traçado pelo Executivo, apoiado por Bloco, PCP e Verdes, focou-se em criar mais crescimento e mais e melhores empregos.

"Não passámos do lado escuro para o lado luminoso da Lua. Ainda há muito por fazer. Quando começámos este processo muitas pessoas disseram que o queríamos atingir era impossível. Mostrámos que há alternativa."

No artigo, o jornal confronta a visão do primeiro-ministro com depoimentos de empresários de ramos distintos,

como a agricultura ou a aeronáutica, e também com académicos especialistas em economia.

O sucesso português na economia e na redução do desemprego é impulsionado em boa parte pelo turismo, visível na quantidade de hotéis, restaurantes e lojas mas também na abertura de centros como a Google em solo português. Sucesso esse que ajuda a explicar a eleição de Mário Centeno para presidente do Eurogrupo, que é descrito pelo jornal como uma recompensa.

Mas há sempre um lado lunar. Os salários ainda estão longe do pré-crise. O salário mínimo está nos 580 euros, um dos mais baixos da zona euro. O crescimento económico está a arrefecer por esta altura e o Governo pressionado por uma série de ameaças de greve, como a dos professores, que podem implicar mais despesa.

Ingredientes que o New York Times sublinha que podem tornar os bons resultados vulneráveis.