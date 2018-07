Maior avião de passageiros do mundo aterra hoje em Portugal

Tem capacidade para 471 passageiros mas pode mesmo chegar a transportar mais de oito centenas se configurado apenas para classe económica.

Já cruzou céus portugueses mas nunca aterrou por cá como está prestes a acontecer esta segunda-feira, quando os relógios marcarem 17:00, no aeroporto de Beja, o único no país com capacidade para receber um aparelho com a dimensão do A380 - pelo menos até 2021, altura em que se prevê que já estejam concluídas as obras de adaptação do aeroporto de Lisboa.

O gigante da Airbus foi comprado, no início do mês, pela portuguesa Hi Fly, empresa que se dedica a emprestar aviões com tripulação, manutenção e seguro a companhias como a TAP ou a Corsair.

O A380 deverá ficar estacionado em Beja até quinta-feira.