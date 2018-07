Onde vão passar férias os políticos portugueses? Marcelo cumpre promessa

Presidente da República

Depois de o Parlamento encerrar os trabalhos na quinta-feira, o Presidente da República tem ainda reuniões marcadas com os partidos com representação parlamentar para dias 30 e 31 de julho, no âmbito dos "contactos regulares" que tem mantido com as forças partidárias.

Marcelo Rebelo de Sousa já tinha anunciado que pretendia regressar à zona dos incêndios de junho e outubro do ano passado, desta vez na qualidade de turista, para incentivar os portugueses a seguirem-lhe o exemplo e "dinamizar a economia" do interior.

No início de agosto, o Presidente da República vai passar por municípios como Vouzela, Tondela, Góis, Arganil ou Oliveira do Hospital. Na última semana de agosto fará o mesmo na zona de Pedrógão Grande e Castanheira de Pera.

O chefe de Estado viajará sozinho - à exceção dos obrigatórios seguranças - e sem programa definido, conduzindo o próprio carro.

Entre esses dois períodos, Marcelo Rebelo de Sousa irá, como habitualmente, para o Algarve, onde passará cerca de 15 dias de férias em família, na zona na Quinta do Lago.

António Costa, primeiro-ministro

O gabinete do primeiro-ministro preferiu não divulgar quando e onde António Costa gozará o seu período de descanso.

Ferro Rodrigues, presidente da Assembleia da República

A segunda figura do Estado, o presidente da Assembleia da República, Ferro Rodrigues, repetirá o modelo de férias que segue "há 40 anos consecutivos", passando a primeira quinzena de agosto em Altura, no Algarve, com a família.

Rui Rio, PSD

O presidente do PSD, Rui Rio, passará férias no norte do país.

André Silva, PAN

O deputado do PAN, André Silva, é o único dos políticos contactados pela Lusa que irá viajar para longe de Portugal, num roteiro pelo Cáucaso.

"Durante grande parte do mês de agosto farei uma viagem independente pelo Cáucaso, essencialmente de comboio, num roteiro auto-organizado, de Istambul a Baku, atravessando Turquia, Curdistão, Geórgia, Arménia e Azerbaijão, com várias incursões a pequenas aldeias, ambientes naturais e mosteiros perdidos no tempo", disse o deputado à Lusa, acrescentando que no regresso ainda prefere passar alguns dias numa das suas praias favoritas situadas no concelho de Aljezur, no Alentejo.

Catarina Martins, BE

A coordenadora do Bloco de Esquerda passará férias com a família, no início de agosto. As férias serão divididas entre o litoral e o interior do país, "como acontece todos os anos", segundo fonte oficial do partido.

Heloísa Apolónia, Os Verdes

A deputada passará férias, à semelhança de Catarina Martins, no interior do país, em agosto. As férias vão estar divididas entre o sul do país e o Alentejo interior.

Carlos César, PS

O presidente e líder parlamentar do PS, Carlos César, passará uma parte das férias no Algarve e a outra nos Açores - onde já está - mas fonte do seu gabinete realça que, mesmo neste período, "só desliga o telemóvel nos aviões".

Jerónimo de Sousa e João Oliveira, PCP

Também o secretário-geral do PCP, Jerónimo de Sousa, já está férias no sul do país, num período de descanso que durará cerca de três semanas.

O líder parlamentar comunista, João Oliveira, repete o seu destino tradicional nesta época e irá para o litoral alentejano "entre Aljezur e a praia da Galé" durante duas a três semanas no próximo mês.

Assunção Cristas, CDS-PP

A líder do CDS-PP, Assunção Cristas, irá passar as primeiras semanas de agosto no Algarve com a família.

