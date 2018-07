Parlamento tem mais mulheres em 2018 do que em 2015

Após as legislativas de outubro de 2015, e resultado da lei da paridade, foram eleitas 33% de mulheres, mas esse número aumentou para 38% com as substituições feitas nos três últimos anos.

De acordo com o balanço feito pelos serviços da Assembleia da República, o PSD aumentou de 28 para 30 o número de deputadas, o PS de 27 para 31 e o CDS de sete para oito.

O BE e PCP mantiveram as suas parlamentares, seis cada, o PEV, que tem uma representação verdadeiramente paritária -- um homem e uma mulher.

O PAN tem apenas um representante e é homem, André Silva.

Lusa