1234 vagas para novos médicos

Foi o próprio bastonário da Ordem dos Médicos, José Miguel Guimarães, que revelou no Facebook a abertura do concurso para os médicos recém-especialistas.

No total estarão a concurso 1234 vagas:

839 lugares destinam-se a especialidades hospitalares

378 são vagas para médicos de família

e há ainda 17 lugares para saúde pública.

Nas últimas semanas, a Ordem dos Médicos e as estruturais sindicais aumentaram a pressão sobre o Governo para a colocação rápida dos especialistas que acabaram o internato médico no passado mês de abril.

Ainda têm na memória o atraso de quase 10 meses para os jovens médicos que acabaram a especialidade em 2017.

Com 1234 vagas, este é o maior concurso de sempre para médicos recém-especialistas.

Na semana passada, o Parlamento aprovou por unanimidade uma proposta do PCP que estabelece que os concursos para recrutar médicos internos terão que realizar-se no prazo de 30 dias, depois de terem terminado a formação específica com aproveitamento.