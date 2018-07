Pastor de 90 anos desaparecido desde terça-feira encontrado "bem de saúde"

Segundo fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) da Guarda, o homem foi encontrado cerca das 23:45 de terça-feira e apresentava "uns arranhões nas pernas", causados pela vegetação existente nos locais por onde vagueou.



"O senhor foi encontrado por um popular, próximo do local que tinha sido batido pelos meios no terreno e que era o ponto de reunião dos atores envolvidos nas buscas", disse à Lusa fonte do Comando Territorial da GNR da Guarda.



O idoso estava "bem de saúde e foi transportado ao hospital só por precaução", acrescentou.



A mesma fonte referiu que "não se percebe onde é que ele [o homem] esteve e depois apareceu naquele local que foi várias vezes batido" pelos elementos que estiveram no terreno, incluindo cerca de 20 militares e um cão da GNR.



O aparecimento do homem foi comunicado pouco tempo depois de as buscas terem sido suspensas, para serem retomadas hoje de manhã.



Elementos dos bombeiros e da GNR iniciaram pelas 22:00 de terça-feira as buscas para tentar localizar o homem, após ter sido dado o alerta para o seu desaparecimento.



Fonte do CDOS disse à Lusa que o homem, pastor, "saiu com o gado" na manhã de terça-feira e "devia voltar cerca das 19:00, o que não aconteceu", tendo a família alertado as autoridades.



Segundo a mesma fonte, o homem é descrito como sendo "saudável e autónomo", não apresentando nenhum antecedente de doença.



Lusa