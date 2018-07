O momento de descontração entre os dois chefes de estado aconteceu enquanto se dirigiam para o local do almoço.

Durante cerca de 15 minutos, percorreram a zona do Chiado ladeados por mais de 10 seguranças.

Ainda assim, vários pessoas conseguiram chegar perto do Presidente francês e do primeiro-ministro português.



À medida que ia percorrendo as ruas da baixa de Lisboa, António Costa fez questão de dar algumas explicações a Macron sobre aquela zona histórica.