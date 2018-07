"Apartamentos prontos para arrendamento de curta duração". O anúncio de venda do prédio de Robles

"Prédio totalmente remodelado com 728 m2 de área bruta privativa. Prédio para investimento em área prime de Alfama. Apartamentos prontos para serem utilizados em Short Term Rental. Todos possuem cozinha equipada, vidros duplos, ar condicionado e piso em madeira tábua corrida".

Esta é a descrição que acompanha duas fotos, uma da fachada e outra do interior, do prédio Rua do Terreiro do Trigo que Ricardo Robles adquiriu por 347 mil euros em 2014, com a irmã, e que depois de reabilitado, foi posto à venda no passado pelo valor de 5,7 milhões de euros.

O anúncio consta numa brochura da agência Porta da Frente Christie's, dedicada à venda de imóveis de luxo, publicada no site de partilha de documentos issuu em fevereiro deste ano.

De acordo com a edição de hoje do Público, o jornal teve acesso a um outro anúncio mais detalhado do prédio, onde se descrevem as características e as áreas de cada um dos 11 apartamentos.

Ao Público, Ricardo Robles explicou que não tinha como evitar que o prédio pudesse ser vendido para alojamento local e que “os contratos de venda são tipificados".

Robles diz que vai arrendar a sua parte do imóvel

Em conferência de imprensa esta sexta-feira, o vereador dos Direitos Sociais afirmou que a avaliação do prédio "foi feita por uma agência imobiliária, que o teve à venda por seis meses até abril".

Ricardo Robles assegurou que vai agora "colocar o imóvel em propriedade horizontal, de forma a poder dividir as frações" e colocar as suas frações no mercado de arrendamento. "Não comprei este prédio para o vender com mais-valias e, pela minha parte, não o farei", afirmou. garantindo também ser "falso que tenha havido qualquer despejo".

Com Lusa