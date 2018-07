Prédio de Ricardo Robles foi vandalizado

Duas inscrições "Aqui podia morar gente", numa delas foi acrescentado "ass Robles" e símbolo do Bloco de Esquerda. De acordo com o site da revista Sábado, os grafitis foram feitos já ao início da tarde e várias fotos surgiram entretanto nas redes sociais.

O prédio que o vereador do Bloco de Esquerda na Câmara de Lisboa comprou em Alfama, com a irmã, esteve à venda numa agência imobiliária de luxo. Apesar do imóvel já não estar no mercado, a SIC encontrou na internet uma brochura com o anúncio, onde se indica que os apartamentos estão prontos para arrendamento de curta duração.

Em conferência de imprensa esta sexta-feira, o vereador dos Direitos Sociais afirmou que a avaliação do prédio "foi feita por uma agência imobiliária, que o teve à venda por seis meses até abril".

Robles assegurou que vai agora "colocar o imóvel em propriedade horizontal, de forma a poder dividir as frações" e colocar as suas frações no mercado de arrendamento. "Não comprei este prédio para o vender com mais-valias e, pela minha parte, não o farei", afirmou. garantindo também ser "falso que tenha havido qualquer despejo".

"Ricardo Robles explicou tudo o que tinha a explicar"

Já este sábado, a coordenadora do Bloco de Esquerda reconheceu que a decisão da venda do prédio da família de Ricardo Robles por um valor muito superior ao da compra não se encaixa nos princípios defendidos pelo partido. Ainda assim Catarina Martins defendeu o vereador bloquista de Lisboa.

Catarina Martins lembrou que o negócio não se concretizou, Robles tomou a decisão certa e que o Bloco está a ser perseguido mas não se deixa intimidar.