Três bombeiros feridos no fogo em parque de celulose em Vila Velha de Ródão

Um dos bombeiros sofreu ferimentos sem gravidade na sequência de uma queda enquanto os outros dois tiveram de ser assistidos por inalação de fumos, disse à agência Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Castelo Branco.

Os três bombeiros foram transportados para o Hospital Amato Lusitano, em Castelo Branco, depois de assistidos no local, mas já tiveram alta médica, adiantou a mesma fonte.

Embora constituam algum risco para as instalações fabris, as chamas "estão confinadas ao parque de estilha de madeira", instalado ao ar livre, no perímetro da unidade fabril, que funciona há décadas naquela vila do distrito de Castelo Branco, junto ao rio Tejo.

Desconhecem-se ainda as causas do fogo, cujo alerta foi dado às 13:59 de hoje, disse à Lusa fonte do CDOS de Castelo Branco, considerando que o domínio das chamas vai exigir muito trabalho e "demorar bastante tempo", dada as características e a quantidade de matéria-prima da fábrica ali armazenada.

No combate ao incêndio estão envolvidos 99 operacionais, apoiados por 41 viaturas e um meio aéreo, de acordo com a página da Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC), consultada pelas 18:50.



Lusa