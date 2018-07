Na região da Grande Lisboa, o céu vai estar nublado, tornando-se pouco nublado ou limpo a partir da tarde. Vento em geral fraco de noroeste, soprando moderado (20 a 30 km/h) durante a tarde.

No Porto, o céu vai estar muito nublado, com possibilidade de ocorrência de períodos de chuva fraca ou chuviscos. Vento fraco, soprando temporariamente moderado (até 25 km/h) do quadrante oeste durante a tarde.