Aqui há História

Fique a conhecer um pouco da história de cada um.

RIVER GURARA - CABO ESPICHEL

O cargueiro nigeriano River Gurara não resistiu à tempestade de 26 de fevereiro de 1989. Partiu-se ao meio ao largo Cabo Espichel depois uma agonia que durou várias horas. Morreram 13 tripulantes e oito foram dados como desaparecidos.

Vinte e sete foram salvos numa das operações de salvamento mais arriscadas até hoje realizadas em águas portuguesas.

U-1277 - ANGEIRAS

O submarino alemão U1277 foi mandado afundar no final da II Guerra Mundial pela própria tripulação. Repousa agora a 30 metros de profundidade ao largo de Matosinhos. Os 47 marinheiros foram na sua grande maioria salvos pelos pescadores de Angeiras.

B-24 - FARO

Em 1943, em plena batalha do Atlântico, um bombardeiro norte-americano despenhou-se e afundou-se ao largo da ilha de Faro.

6 tripulantes foram salvos por 3 pescadores algarvios num gesto heróico encoberto por Salazar.

A 100 km de Faro mas já na costa vicentina aconteceu outro episódio, - a batalha de Aljezur -, que o governo de Lisboa não conseguiu esconder.

Os destroços e os testemunhos são provas da passagem de aviões aliados e nazis por Portugal durante a Segunda Guerra Mundial.

RHONA - BUGIO

Pertencia à frota da Mina de S.Domingos e operava no rio Guadiana.

O rebocador Rhona em viagem para ser reparado em Lisboa naufragou em 1923 na foz do Tejo, nas imediações do Bugio.

A descoberta inesperada do destroço revelou a tragédia onde morreram 7 dos 9 passageiros e permitiu investigar novos dados sobre aquela que chegou a ser a maior exploração mineira de Portugal.

