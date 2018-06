"Assalto ao Castelo" vence prémio Gazeta de Televisão 2017

"Assalto ao Castelo" detalha, em três episódios, as falhas de supervisão do Banco de Portugal na investigação do escândalo BES.

Os três episódios, que pode rever aqui, revelam documentos que provam que a instituição liderada por Carlos Costa tinha conhecimento detalhado sobre práticas do banco de Ricardo salgado, que haviam de conduzir à queda do império.

"Assalto ao Castelo" é uma grande reportagem de Pedro Coelho com imagem de José Silva e Luís Pinto, edição de imagem de Rui Berton, grafismo de César Ribeiro e produção de Diana Matias.