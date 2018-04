6ª FEIRA NO JORNAL DA NOITE

Viagem de balão para ver as cerejeiras em flor

Aproveitando as cerejeiras em flor, fique a conhecer o Cerca Design House, um moderno hotel localizado na aldeia de Chãos, no Fundão. O moderno hotel fica num antigo solar do sec. XVII e que foi recuperado por uma empresa familiar de Lisboa.

Não é novidade que o Porto é uma cidade com história e parte dessa história foi desenhada em cafés. As tertúlias políticas e o debate de ideias eram debatidos por pensadores, escritores, artistas e políticos.

Hoje, alguns destes cafés são autênticos museus e são uma referência na cidade. Fomos conhecer três desses espaços: a Brasileira, o Café Progresso e o Café Majestic.

Produto antigo de excelente qualidade é a definição de vintage no dicionário. O vintage popularizou a ideia de que objetos de outros tempos podem ser utilizados na atualidade. Fique a conhecer alguns espaços em Lisboa.

