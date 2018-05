Gelados artesanais, comida italiana e ainda uma viagem à aldeia espanhola de Mogarraz

Além da exposição sugerimos-lhes o Hotel Spa Villa de Mogarraz, que combina edifícios históricos com instalações de spa de última geração e um ambiente tranquilo.

Mas há mais neste roteiro.

O Verão e o calor pedem gelados por isso fomos à procura dos artesanais…aqueles que começam a ser preparados dentro das próprias lojas logo de manhã.

E há novas sugestões de restaurantes italianos em Lisboa.

No Sora Lella há tábuas de pizzas com meio metro. No Pasta non Basta, além das pizzas tem também massas frescas, risottos e vários petiscos preparados com ingredientes vindos de Itália. E o Mabiche Pizza tem um forno rotativo e uma massa que leveda durante mais de 24 horas, é a nova pizzaria artesanal de Arroios.

Tudo isto, para aproveitar melhor os seus tempos livres.

Boa Vida, uma parceria SIC e Expresso, todas as sextas-feiras, no Jornal da Noite.